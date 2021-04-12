Вашингтон, , 15:30 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 46,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 46 378 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 31 198 232.

Также сообщается, что за это же время в США 283 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 562 066.

Отметим, днем ранее в США за сутки выявили 66 533 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.