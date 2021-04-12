Красногорск, , 15:27 — REGNUM Сев яровых культур на территории Подмосковья планируется начать в третьей декаде апреля. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего в 2021 году на территории региона планируется отвести под яровые культуры около порядка 222 тыс. гектаров. По сравнению с предыдущим годом площадь посева увеличится на 5%. При этом посевную кампания решено начать позже, чем в 2020 году — в третьей декаде апреля, отметил глава подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский.

«Яровых зерновых и зернобобовых будет посеяно в Подмосковье порядка 88 тыс. гектаров, это на 4,2 тыс. гектара больше, чем в 2020 году. По масличным яровым культурам сельхозпроизводители области планируют прибавить 2,6 тыс. гектара относительно прошлогодних показателей и засеять 26,8 тыс. гектара. Площадь под сев картофеля составит 13,6 тыс. гектара, плюс 0,1 тыс. гектара», — заявил чиновник.

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