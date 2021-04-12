Москва, , 15:27 — REGNUM В сети появились снимки двух флагманских кроссоверов CheryExeed VX на одной из российских автопарковок для пресс-парковых автомобилей (машин для тест-драйвов). Снимки машин размещены на портале Chery-Clubs.ru.

CheryExeed VX Chery-Clubs.ru

Вероятно, эти экземпляры предназначены для прохождения сертификации либо для тестирования сотрудниками компании. Компания, по предварительной информации, намерена вывести на российский рынок эту новинку.

Длина кроссовера CheryExeed VX равна 4970 мм, ширина — 1940мм, а высота — 1788 мм. Такие габариты сравнимы с внедорожником Land Cruiser 200. На сегодняшний день в КНР продаётся только семиместный CheryExeed VX, однако в компании планируют выпустить и пятиместную версию авто.

В качестве мотора у модели 197-сильный агрегат 1.6T. Также доступен мотор производительностью 254 л. с. Оба двигателя сочетаются с «роботом» 7DCT с двумя сцеплениями.

Напомним, компания Chery в РФ исключила из модельного ряда пятиместную версию модели Tiggo 8. Также автокомпания больше не реализует бюджетный вариант семиместной комплектации модели.

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