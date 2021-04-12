Москва, 12 апреля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В сети появились снимки двух флагманских кроссоверов CheryExeed VX на одной из российских автопарковок для пресс-парковых автомобилей (машин для тест-драйвов). Снимки машин размещены на портале Chery-Clubs.ru.

Chery-Clubs.ru CheryExeed VX

Вероятно, эти экземпляры предназначены для прохождения сертификации либо для тестирования сотрудниками компании. Компания, по предварительной информации, намерена вывести на российский рынок эту новинку.

Длина кроссовера CheryExeed VX равна 4970 мм, ширина — 1940мм, а высота — 1788 мм. Такие габариты сравнимы с внедорожником Land Cruiser 200. На сегодняшний день в КНР продаётся только семиместный CheryExeed VX, однако в компании планируют выпустить и пятиместную версию авто.

В качестве мотора у модели 197-сильный агрегат 1.6T. Также доступен мотор производительностью 254 л. с. Оба двигателя сочетаются с «роботом» 7DCT с двумя сцеплениями.

Напомним, компания Chery в РФ исключила из модельного ряда пятиместную версию модели Tiggo 8. Также автокомпания больше не реализует бюджетный вариант семиместной комплектации модели.

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