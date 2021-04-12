Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Вдова сенатора-республиканца Джона Маккейна может стать официальным представителем США в Мировой продовольственной программе ООН, ее кандидатуру на этот пост рассматривает нынешний президент страны Джо Байден. Об этом 12 апреля со ссылкой на источники сообщает Politico.

По информации издания, в настоящее время представители администрации проводят проверку личных данных предполагаемого назначенца, и о выдвижении 66-летней Маккейн будет сообщено одновременно с другими кандидатами на посты в международных организациях.

Вероятным назначением супруги Байден продолжит сложившуюся традицию, нарушенную только Дональдом Трампом, в рамках которой американский лидер выдвигает на тот или иной пост представителя противоположной партии.

Напомним, в 2014 году, после присоединения Крыма, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн заявил о том, что современная Россия — это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну».