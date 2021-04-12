Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Прокуратура подвела итоги проверки, проводимой по факту инцидента со школьницей, провалившейся под лёд на городском пруду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл вечером 23 марта 2021 года. Провалившаяся под лёд девочка смогла выбраться из воды самостоятельно.

Прокуратура внесла в адрес главы Верх-Исетского района представление об устранении нарушений, поскольку непринятие должных мер со стороны «создавало реальную угрозу наступления негативных последствий для жизни и здоровья жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, девочка шла по льду с подружкой. Но когда школьница провалилась под лёд, её напарница убежала с места инцидента.

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