Архангельск, 12 апреля 2021, 15:20 — REGNUM В Архангельской области резидентами Арктической зоны РФ стали 16 компаний, еще 10 заявок на получение статуса находятся на рассмотрении комиссии Министерства по развитию Дальнего Востока иАрктики. Об э том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Напомним, в Архангельской области к АЗРФ относятся Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, а также Мезенский, Приморский, Онежский, Лешуконский, и Пинежский районы, а также Новая Земля.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля правительство РФ утвердило госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». В ближайшие три года на ее реализацию направят 15 млрд рублей.