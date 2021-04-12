Архангельск, , 15:20 — REGNUM В Архангельской области резидентами Арктической зоны РФ стали 16 компаний, еще 10 заявок на получение статуса находятся на рассмотрении комиссии Министерства по развитию Дальнего Востока иАрктики. Об э том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«В рамках указанных проектов планируется создать более 395 рабочих мест, объем инвестиций составит свыше 5,5 миллиарда рублей», — заявил министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников.

Напомним, в Архангельской области к АЗРФ относятся Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, а также Мезенский, Приморский, Онежский, Лешуконский, и Пинежский районы, а также Новая Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля правительство РФ утвердило госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». В ближайшие три года на ее реализацию направят 15 млрд рублей.