Тюмень, , 15:20 — REGNUM В Тюмени 50 добровольцев прошли экспресс-подготовку в космонавты и совершили свой первый полёт с помощью очков виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России», организовавшей акцию к 60-летию первого полёта человека в космос.

«Поехали!» Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии»

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Акция «Готов к звёздам и космосу» прошла 12 апреля в одном из торгово-развлекательных центров Тюмени. Допуском к прохождению экспресс-подготовки в космонавты стала викторина о космосе. Участникам, ответившим на все вопросы, выдавался «лист кандидата», в котором отмечены все этапы подготовки к VR-полёту: медицинский осмотр, физические испытания, и фотосессия.

Испытания проходили семьями Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии»

На этапе медосмотра участникам измерили давление и объём легких. Далее тюменцам предстояло пройти дистанцию пять метров в очках фатального зрения, искажающих пространство. По желанию кандидаты в космонавты могли надеть «утяжелители» на руки, по весу соответствующие рукавам скафандра. Прохождение полосы препятствий фиксировалось по времени и начиналось со знаменитой фразы первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!».

На третьем этапе участникам акции сделали фотографию в шлеме для удостоверения космонавта. После успешного преодоления всех испытаний они смогли отправиться в свой первый полёт с помощью очков виртуальной реальности. Все космонавты получили значок «ГЗК: готов к звёздам и космосу» в подарок.