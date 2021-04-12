Ирвайн, США, , 15:19 — REGNUM Участники альфа-тестирования Diablo II: Resurrected обнаружили в игре ошибку, позволяющую «клонировать» предметы. Об этом 12 апреля сообщает издание PCGamesN.

Для того, чтобы скопировать предмет, необходимо добавить его в свой тайник, сохраниться, перезайти в игру, добавить предмет обратно в свой инвентарь и снова выйти из игры — в итоге в инвентаре персонажа появятся два одинаковых предмета. Вероятно, в ближайшие дни разработчики из Blizzard устранят ошибку.

Напомним, в рамках альфа-тестирования Diablo II: Resurrected геймеры получили возможность пройти два первых сюжетных акта игры. При этом для прохождения им были доступны три класса персонажа: варвар, амазонка и волшебница.

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