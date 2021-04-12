Уфа, , 15:25 — REGNUM Более 2,3 тысяч пришкольных, загородных детских лагерей намерены открыть этим летом в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщатся, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

«Уже на весенних каникулах работали 317 пришкольных и восемь загородных лагерей в которых отдохнули более 21 тысячи детей. Летом с соблюдением всех санитарных требований планируем открыть 2 385 загородных, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха. В них смогут отдохнуть 319 тысяч детей», — передает слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина пресс-служба правительства региона.

Он также предложил открывать детские лагеря палаточного типа, чтобы больше школьников могли оздоровиться летом.

Сообщается, что с 3 июня начнет работать первый в Башкирии круглогодичный детский лагерь «Орлёнок». Сейчас там рабочие завершают отделочные работы. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципальных образований провести анализ ситуации с детскими лагерями на своих территориях.

«Мы очень хотим, чтобы летняя оздоровительная кампания состоялась. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мы не смогли ее организовать. В этом году нам ещё придётся жить с COVID-19, поэтому у всех должно быть повышенное внимание к соблюдению санитарных мер», — передает слова Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать девять круглогодичных детских лагерей отдыха.