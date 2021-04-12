Уфа, 12 апреля 2021, 15:25 — REGNUM Более 2,3 тысяч пришкольных, загородных детских лагерей намерены открыть этим летом в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщатся, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.
Он также предложил открывать детские лагеря палаточного типа, чтобы больше школьников могли оздоровиться летом.
Сообщается, что с 3 июня начнет работать первый в Башкирии круглогодичный детский лагерь «Орлёнок». Сейчас там рабочие завершают отделочные работы. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципальных образований провести анализ ситуации с детскими лагерями на своих территориях.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать девять круглогодичных детских лагерей отдыха.