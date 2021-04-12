Москва, , 15:20 — REGNUM Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) вернулась к бывшему мужу, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу. Об этом сообщает издание Super.ru.

Super.ru опубликовало в своём Instagram-аккаунте ролик, в котором пара танцует вместе, а бизнесмен обнимает Лорак. На видео звучит песня «Я люблю тебя до слёз» в исполнении Филиппа Киркорова.

https://www.instagram.com/p/CNj3CThA-ze/

ИА REGNUM напоминает, что Налчаджиоглу и Лорак развелись в 2019 году после 10 лет брака. Причиной стала измена со стороны бизнесмена.

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