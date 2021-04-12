Киев, 12 апреля 2021, 15:23 — REGNUM Украина может получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках программы по восстановлению мировой экономики от коронакризиса. Об этом сообщил глава национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник рассказал о своей встрече с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Украины и МВФ, находящиеся в зоне ответственности национального банка Украины.
Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что МВФ может в будущем предоставить Украине сразу два кредита, в связи с длительностью переговоров.
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