Киев, , 15:23 — REGNUM Украина может получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках программы по восстановлению мировой экономики от коронакризиса. Об этом сообщил глава национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник рассказал о своей встрече с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

«Мы обменялись мнениями по инициативе директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о дополнительной аллокации SDR (специальных прав заимствования — ИА REGNUM) на сумму около $650 млрд, которая направлена на обеспечение дополнительной ликвидностью мировой экономической системы… Наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов», — рассказал он.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Украины и МВФ, находящиеся в зоне ответственности национального банка Украины.

«Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь», — подытожил глава НБУ.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что МВФ может в будущем предоставить Украине сразу два кредита, в связи с длительностью переговоров.

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