Москва, , 15:17 — REGNUM Америка смогла обойти Европу по темпам экономического развития, но в будущем ее экономическая модель также может зайти в тупик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«В 1960—1970-е годы происходило изменение баланса сил между США и европейскими странами. Европа развивалась несколько быстрее Америки. Удельный вес Европы в мировом ВВП возрастал, а США — сокращался. А сейчас после кризиса 2008−2009 годов мы наблюдаем обратный процесс. Европа развивается медленнее, чем развиваются США», — сказал Колганов.

Европейская модель развития, как полагает экономист, исчерпала свои возможности по ускорению роста.

«Европа быстро развивалась, в первую очередь за счет модели социально ориентированной экономики. Шло смягчение дифференциации доходов, наблюдался рост социальных расходов государства. И это стимулировало экономический рост. Но сейчас достигнут определенный предел такого увеличения. Снижать социальные расходы невозможно, так как это вызовет сопротивление населения, а повышать некуда, — сказал Колганов. — Что касается американской модели, то она натолкнулась на ограничения, связанные с тем, что там дифференциация доходов оставалась более высокой, чем в Европе. И это создавало значительный слой населения, находящегося ниже уровня бедности».

И этот слой населения, как пояснил экономист, с одной стороны, висел гирей на ногах США, а с другой стороны, создавал давление на рынок труда в сторону более жестких условий для занятости.

«В США были периоды, когда реальные заработные платы не росли, а сокращались. Но это в свою очередь стимулировало трудовые усилия населения. И в США благодаря наличию сравнительно низко оплачиваемого сегмента населения был выше уровень занятости. И количество отработанных часов было больше, чем в Европе. И эти факторы способствовали более быстрому развитию США, — сказал экономист. — Однако это оборачивалось такими издержками, как значительный слой населения, живущий ниже черты бедности, а также связанными с этим социальными болезнями — наркоманией, преступностью, проституцией и прочим».

В будущем, как полагает экономист, США тоже упрутся в издержки свой модели.

«Возможно, что достаточно быстро», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, будет ли снижаться роль доллара в мировой торговле.

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