Каир, 12 апреля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Власти Украины после прошедшей в стране зимой 2014 года «революции достоинства», являвшейся антиконституционным путчем, ведут войну со своим собственным народом. Об этом 12 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом. Это неправда. Киев после той самой «революции достоинства», которая на самом деле была путчем, антиконституционным, Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведёт войну со своим собственным народом, объявив их террористами», — сказал он.

При этом глава МИД России подчеркнул, что жители Донбасса не нападали ни на кого из жителей остальной части Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает страны мира к совместной выработке международного юридически обязывающего соглашения, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружения и применение силы либо угрозы силой.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.