Москва, , 15:16 — REGNUM Такие фонды как ФНБ еще называют суверенными. На 1 марта 2021 года ФНБ занимает 14-е место среди всех суверенных фондов. Его активы составляют $182 млрд, или 11,7% ВВП. Тогда как капитализация крупнейшего суверенного фонда в мире — норвежского — оценивается в $1,122 трлн, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Государственный суверенный фонд — это запас денег, который инвестируется в различные активы. ФНБ формируется из избыточных нефтегазовых доходов.

Минфин так указывает на предназначение ФНБ — «Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу.

Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».

Эти деньги учитываются отдельно от других государственных денег, их можно потратить только на целевые нужды, для которых создавался ФНБ, без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете. И в этом предназначении нет ни слова об инфраструктурных проектах.

9 ноября 2020 года Счетная палата опубликовала отчёт об эффективности использования денег ФНБ за 2018−2019 гг. В котором выделила несколько негативных моментов в управлении средствами ФНБ.

Нет единой методологии вложения сверхдоходов, когда они достигают 7% ВВП. На сентябрь 2020 года критерии новых проектов, которые можно финансировать за счет денег ФНБ, не определены.

Консервативное управление портфелем — деньги находятся в валюте, и практически не инвестируются в ценные бумаги, поэтому управление портфелем приносит небольшой доход. На 1 января 2019 года объем ФНБ был меньше, чем при его создании в 2009 году.

Отчетность ФНБ непрозрачная, и сложно сделать выводы о качестве управления деньгами. Например, нет информации о детальном распределении активов в портфеле и о результатах инвестирования.

Тем не менее, в 2020 году деньгами из ФНБ правительство собиралось финансировать 12 инфраструктурных проектов, но треть из них заморозили в связи с кризисом. Деньги были выделены на строительство центральной кольцевой дороги в Московской области, на модернизацию и ремонт БАМа и Транссиба, и для развития интернета и цифровой инфраструктуры в малых городах и сёлах.

По данным портала InfraOne, всего сейчас на федеральном уровне существует 13 проектов в транспортной сфере, два в телекоммуникационной и пять в других сферах.

Какие проекты войдут в список предоставленный Владимиру Путину — неизвестно. Но возможно мы увидим какие-то новые предложения от правительства, которые воплотятся в новый указ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств ФНБ.

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