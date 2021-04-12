Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Председатель ОБСЕ — министр иностранных дел Швеции Анн Линде сохраняет надежду увидеть в Белоруссии проведение «свободных выборов для всех политических сил, которые могут выражать свою волю свободно, а также для тех людей, которые хотят решать своё будущее, делая свой собственный выбор». Об этом она заявила 12 апреля в казахстанском Нур-Султане.

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Выступая перед журналистами, Линде подтвердила актуальность ранее озвученной инициативы ОБСЕ об организации диалога между белорусским руководством и оппозицией. Как сообщает «Интерфакс», представитель организации сказала: «Когда сложности возникли в Белоруссии, когда были проведены несправедливые выборы, несвободные выборы, многие люди были арестованы, к людям очень плохо относились, с ними плохо обращались, на тот момент тройка ОБСЕ приняла решение предложить свою помощь в фасилитации диалога между режимом и гражданским обществом. Это предложение остаётся действительным».

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