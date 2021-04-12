Москва, , 15:16 — REGNUM В структуре международных отношений может произойти сдвиг, когда роль национальных валют и альтернативных валют типа евро начнет увеличиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал обеспокоенность администрации президента США по поводу будущего цифрового юаня.

«Многое будет зависеть не от наличия или отсутствия цифрового юаня, а от того, как будет выстроена валютная корзина международной торговли и международного движения капиталов, — сказал Колганов. — Постепенно может происходить определенный сдвиг в структуре этих торговых отношений, когда роль национальных валют и альтернативных валют типа евро будет увеличиваться. Но это будет происходить только в том случае, если экономические позиции США будут ослабевать. Только в этом случае. Пока же большая часть торговли на финансовом рынке номинируется в долларах. Там юани и рубли играют совершенно небольшую роль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, угрожает ли юань стабильности доллара.

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