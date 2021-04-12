Ярославль, , 15:16 — REGNUM Ярославский футбольный клуб «Шинник» потерял шансы остаться в Футбольной национальной лиге после поражения от «Алании» из Владикавказа. «Шинник» находится на последнем месте таблицы и уже не сможет покинуть зону вылета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как полагает ярославский спортивный журналист Анатолий Кононец, печальный итог сезона отчасти спровоцирован пандемией коронавируса.

«У Шинника был один единственный Александр Михайлович Побегалов (бывший главный тренер — ИА REGNUM). У него была одна единственная рабочая схема подготовки команды к сезону. Они долги сидели на базе, они покупали способных, но нереализованных игроков команд второго дивизиона и за вот этот межсезонный период готовились. Первую часть сезона играли на энтузиазме, а вторую на очень хорошей базе заложенной. А получилось так, что случилась эпидемия, и вот эти все приглашённые молодые игроки оказались без сезонной подготовки. Выпало порядка полутора-двух месяцев целенаправленной подготовки. И у Александра Михайловича не было возможность подготовить их в той схеме, которая позволяла «Шиннику» занимать восьмые, шестые места. После чего началась вот эта лавина, команда потеряла уверенность. И вот уже с этого момента ни Побегалов, ни Газзаев, ни любое тренер вернуть «Шинник» в нормальное русло уже не могут. При этом бюджете. Можно, конечно, было увеличить там бюджет в десять раз, очень сильных игроков приобрести, но эта схема не работает потому, что у нашей команды определённый бюджет. Так что, была схема подготовки, которая была разрушена пандемией, а плана «Б» не было», — рассказал Анатолий Кононец.

Болельщики клуба, напротив, полагают, что вылет «Шинника» спровоцировал менеджмент клуба и руководство Ярославской области.

«Вылет команды меня очень расстроил. К сожалению, ни главный тренер, ни руководство клуба не приложили все усилия, чтобы спасти клуб ФНЛ. На встрече с болельщиками господин Баланин говорил, что цель номер один спасти команду. Для этого пригласили Юрия Газзаева. Затем возникли проблемы с комплектованием команды во время паузы. Это говорит о том, что все слова Баланина — это был просто фарс. Наверняка это была планомерная акция. Я не могу утверждать на сто процентов, но если посмотреть на ход действий, то складывается впечатление, что команду целенаправленно отправляют в ПФЛ. Чем занимается генеральный директор Валерий Фролов, тоже неизвестно. Какого-то чёткого, жесткого ответа на ситуацию в клубе нет. И, к сожалению, он тоже, можно сказать, причастен к тому, что команда вылетела. То есть я считаю, что причины вылета — неправильное и неграмотное руководство клубом, отсутствие должного внимания со стороны властей. К сожалению, наш футбол зависим от любви губернаторов к этому виду спорта. И, к сожалению, от Дмитрия Юрьевича нет такой заинтересованности, чтобы команда находилась в ФНЛ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM болельщик Денис Исаков.

Схожие мнения ярославцы высказывают и в социальных сетях:

«Клуб не нужен ни области не городу. За 10 лет нет генерального спонсора. Нет заинтересованности в клубе. Зато на хоккее, регулярно отдыхают великие области и города в VIP-ложе, видимо есть чем поживиться. Главное, чтобы на месте стадиона мэр не построил очередной ЖК, с участием близких подрядчиков из Московской области», — написал один из подписчиков группы «Жесть Ярославль»."Всё началось с наследия чемпионата мира. Надо было заниматься командой, а не газонами, которые никому не нужны. Сколько денег выкинуто на ветер. Каждый год новая команда, купили и продали. Кто хоть ответит за бюджетные деньги, которые туда валили? Куча руководителей и области и города плюс попечительский совет, собранный из людей, далёких от спорта», — написал ещё один подписчик.

Официальных комментариев от правительства Ярославской области пока нет. Неизвестны и дальнейшие планы в отношении команды. Сейчас клуб живёт фактически на дотации областного бюджета. Предприятия-спонсоры по региональному закону получают налоговые льготы на сумму пожертвований «Шиннику».

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