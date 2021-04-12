Москва, , 15:15 — REGNUM Цифровой юань создает предпосылки для ослабления роли доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что администрация президента США Джозефа Байдена обеспокоена перспективами цифрового юаня.

«Я не думаю, что цифровой юань представляет угрозу для доллара как такового. Но он создает некоторые косвенные подвижки в сторону ослабления роли доллара. Он формирует более простые технологии расчетов. И если на основе цифрового юаня будет налажено взаимодействие с другими валютами, которые также будут переходить на цифровую основу (например с цифровым рублем), то это создаст определенную независимость расчетных систем от расчета через американский доллар, — сказал Колганов. — Другой вопрос, что это не означает ослабления экономической зависимости от доллара. Потому что все-таки большая часть торговых операций и движения капиталов номинируется в долларах. И уйти от этого будет не так-то просто».

Как пояснил Колганов, даже у тех стран, которые хотят освободиться от зависимости от доллара, всё равно остается потребность в долларах для совершения соответствующих операций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал о том, будет ли Байден усиливать экономическое противостояние между США и КНР.

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