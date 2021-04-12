Минск, , 15:14 — REGNUM Акт вандализма на территории воинского мемориала в Витебске обсуждается в социальных сетях. Гражданин Белоруссии опубликовал видео с демонстрацией плевков на могильные камни ветеранов Великой Отечественной войны.

Фигуранта скандального видео сограждане опознали и удостоили нелестных эпитетов. Реакция правоохранительных органов не известна.

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«Воинский мемориал на Успенской горке — один из пяти на территории Витебска. Здесь в 11 индивидуальных могилах и в одной братской спят вечным сном 16 офицеров — участников Великой Отечественной войны: три Героя Советского Союза, в том числе почетный гражданин Витебска партизан Минай Шмырев, и два генерал-майора», — напомнил автор канала YouTube, также удостоивший юного искателя славы соответствующей характеристики.

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