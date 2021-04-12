Каир, , 15:21 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на достаточно быстрое урегулирование вопроса о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Лавров отметил, что в одночасье нельзя решить такой вопрос из-за противоречий и эмоций, которые накопились за многие годы. Главное, чтобы и ЛАГ, и Сирия осознали преимущества восстановления членства Дамаска в организации. В таком случае дело останется за дипломатической техникой.

«Арабская дипломатия весьма и весьма известна своей эффективностью, поэтому мне кажется, здесь мы можем рассчитывать, что вопрос будет урегулирован, причем, надеюсь, достаточно быстро», — сказал глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛАГ приостановила членство Сирии в 2011 году. В 2014 году организация осудила «массовые убийства мирных жителей», ответственность за которые якобы несёт руководство страны во главе с президентом Башаром Асадом.

Читайте также: Что будет дальше с Сирией?