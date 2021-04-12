Москва, , 15:14 — REGNUM В настоящее время острота экономического противостояния сглажена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла, который пообещал американской экономике уверенный рост.

«Рост экономики США означает рост спроса на продукцию из стран, с которыми США имеют экономические связи. В том числе и из Китая. Новый президент США — сторонник более гибкого подхода в отношениях с Китаем. Хотя он, безусловно, будет отстаивать американские интересы в этих торгово-экономических отношениях. Пока со стороны Байдена не было видно ничего конкретного, — сказал Колганов. — Ни новых инициатив, ни новых подходов. Пока там пауза. Недавние переговоры, которые шли между США и Китаем, главным образом свелись к политической пикировке между делегациями. Потом эта острота была сглажена, и стороны перешли к диалогу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, какими могут быть темпы восстановительно роста в США.

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