Москва, 12 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Темпы восстановления экономики США будут достаточно большими, так как и глубина спада в 2020 году тоже была довольно серьезной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что во второй половине 2021 года рост экономики США будет очень уверенным.

Флаг США

«Темпы восстановления экономики США будут достаточно большими, так как и глубина спада в 2020 году тоже была довольно серьезной, — сказал Колганов. — Это естественная реакция экономики — если глубокий спад, то и темпы восстановления оказываются такими же. Так что прогноз ФРС выглядит достоверно. Другой вопрос, долго ли будет продолжаться импульс восстановительного роста. До кризиса 2020 года темпы развития США были несколько выше, чем в Европе. Словом, у шансы у Америки есть, но все зависит от того, насколько быстро она сможет преодолеть ограничения, связанные с пандемией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пауэлла, в настоящее время в США начинается и уверенный рост экономики, и процесс уверенного создания рабочих мест.