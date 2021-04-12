Поворино, Воронежская область, , 15:11 — REGNUM Резонансное уголовное дело о гибели трёх человек в автоаварии в Воронежской области передано в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Обвиняемым по делу о нарушении правил дорожного движения проходит 23-летний мужчина, который в нетрезвом виде управлял автомобилем.

По версии следствия, ночью 30 января 2021 года обвиняемый после употребления спиртного в кафе сел за руль автомобиля ВАЗ 2114. Он перевозил пять пассажиров по городу Поворино, в том числе двух несовершеннолетних. На центральной улице он превысил допустимую скорость, выехал на обочину и врезался в сугроб, автомобиль опрокинулся на крышу и врезался в железобетонный столб линии электропередач напротив здания районного отдела полиции. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения.

В результате аварии погибли трое пассажиров, в том числе подростки 15 и 17 лет. Как уточнили в пресс-службе СУ СУК по Воронежской области, ещё двое пассажиров — 19-летняя девушка и парень в возрасте 24 лет, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана медицинская помощь. Сам водитель не пострадал в ДТП.

Свою вину в ходе следствия фигурант признал в полном объёме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Поворинский районный суд.