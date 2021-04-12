Сеул, 12 апреля 2021, 15:11 — REGNUM В сети обнародовали рендер модели KIA Sportage следующего поколения, созданный на основе шпионских фото корейским дизайнером Gotcha Cars. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

KIA Sportage
KIA Sportage
Autoevolution

На рендере изображен автомобиль с трапециевидными фарами в оправе. Ходовые огни расположены по их внутреннему краю. «Улыбка тигра» (радиаторная решетка KIA) стала меньше.

В качестве «тележки» у Sportage будет та же платформа, что и последний Hyundai Tucson.

Автопроизводитель выпустит две версии внедорожника с двумя разными длинами колесной базы. В качестве основного силового агрегата у KIA Sportage будет 2,5-литровый рядный четырёхцилиндровый мотор производительностью 187 л. с. (241 Нм). Также в моторной гамме имеется гибрид. Он состоит из 1,6-литрового четырёхцилиндрового турбированного «движка» производительностью 226 л. с. (350 Нм) и электромотора.

Официальная премьера Sportage состоится уже в апреле.

Ранее в Индии протестировали новый трёхрядный бюджетный минивэн от KIA с индексом KY MPV, собранный на той же «тележке», что и KIA Seltos. Длина будущей новинки равна около 4,5 м.

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