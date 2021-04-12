Сеул, , 15:11 — REGNUM В сети обнародовали рендер модели KIA Sportage следующего поколения, созданный на основе шпионских фото корейским дизайнером Gotcha Cars. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

KIA Sportage Autoevolution

На рендере изображен автомобиль с трапециевидными фарами в оправе. Ходовые огни расположены по их внутреннему краю. «Улыбка тигра» (радиаторная решетка KIA) стала меньше.

В качестве «тележки» у Sportage будет та же платформа, что и последний Hyundai Tucson.

Автопроизводитель выпустит две версии внедорожника с двумя разными длинами колесной базы. В качестве основного силового агрегата у KIA Sportage будет 2,5-литровый рядный четырёхцилиндровый мотор производительностью 187 л. с. (241 Нм). Также в моторной гамме имеется гибрид. Он состоит из 1,6-литрового четырёхцилиндрового турбированного «движка» производительностью 226 л. с. (350 Нм) и электромотора.

Официальная премьера Sportage состоится уже в апреле.

Ранее в Индии протестировали новый трёхрядный бюджетный минивэн от KIA с индексом KY MPV, собранный на той же «тележке», что и KIA Seltos. Длина будущей новинки равна около 4,5 м.

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