Варшава, , 15:07 — REGNUM Энтузиаст с ником nikich340 создал для игры «Ведьмак 3: Дикая охота» новую сюжетную модификацию под названием «Ночь, чтобы вспомнить». Об этом 12 апреля сообщает издание PC Gamer.

По словам автора проекта, его модификация завершит сюжетную линию вампирши Орианы, которую игроки впервые встретили в дополнении «Кровь и вино». Стоит также отметить, что все новые задания из мода полностью озвучены.

Напомним, «Ведьмак 3: Дикая охота» — это ролевая игра с видом от третьего лица, разработанная польской студией CD Projekt RED. Она была тепло принята геймерами и получила множество престижных игровых наград.

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