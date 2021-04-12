Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Об этом 12 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, в последний день марта родители нескольких учеников гимназии заподозрили у них отравление. Органами Роспотребнадзора 5 апреля было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого было установлено, что у учащихся ГБОУ было зафиксировано 15 случаев острой кишечной инфекции.

«На исследование были взяты пробы воды, в двух из них обнаружены ротавирусы. В ГБОУ проходили работы по замене аварийного участка трубы холодного водоснабжения. Гимназия не информировала Роспотребнадзор в течение двух часов об аварии, не обеспечила проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, не осуществила по окончании ремонтных работ дезинфекцию», — пояснил в ОПС.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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