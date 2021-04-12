Воронеж, , 15:03 — REGNUM Специалисты назвали одну из вероятных причин возгорания в пятиэтажном жилом доме по улице Еремеева в Воронеже вечером 9 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

На месте пожара. Воронеж 36.mchs.gov.ru

«Дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят мероприятия по установлению причин пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Еремеева в Воронеже. Проводится ряд лабораторных исследований и экспертиз. На данный момент говорить о точных выводах пока рано, но одна из наиболее вероятных причин — короткое замыкание электропроводки», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Еремеева в Воронеже произошёл вечером 9 апреля, огонь охватил кровлю на площади 500 кв.м. Из дома были эвакуированы 177 человек. Погибших и пострадавших нет, однако дому предстоит ремонт.