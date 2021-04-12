Лос-Анджелес, США, , 15:02 — REGNUM В многопользовательской тактической игре Teamfight Tactics появится новый режим под названием Hyper Roll. Об этом 12 апреля сообщает издание PC Gamer.

Главной особенностью Hyper Roll станет значительно уменьшенная продолжительность матчей. Сообщается, что сыграть партию в новый режим можно будет всего за 15 минут.

Релиз следующего сезона под названием Reckoning (в рамках которого и состоится выход нового режима) ожидается уже 28 апреля 2021 года. В игре появятся новые персонажи, уникальные синергии героев и специальные теневые предметы.

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