Манила, , 15:02 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте согласился ослабить ограничения по коронавирусу в столице и четырех прилегающих провинциях, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В столице Филиппин Маниле и провинциях Булакан, Рисаль, Лагуна и Кавите ослабят ограничения с 12 по 30 апреля 2021 года.

Ранее правительство Манилы запретило гражданам в возрасте от 18 до 65 лет выходить на улицу из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом.

Напомним, на Филиппинах ежедневно регистрируют около 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Филиппины — страна, наиболее пострадавшая от COVID-19 в Юго-Восточной Азии после Индонезии, с 865 тыс. носителями коронавируса и 15 тысячами случаев смерти.