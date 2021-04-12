В Госдуме предложили освободить мусоровозы от сборов по «Платону»
Москва, 12 апреля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») предложил освободить мусоровозы от оплаты по системе «Платон» и тем самым сократить коммунальные расходы граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
Мусоровозы вполне можно приравнять к транспортным средствам, которые освобождены от оплаты по системе «Платон», например, к спецтранспорту, так как на них присутствует специальная маркировка.
«К тому же такой транспорт оказывает коммунальную услугу, а не перевозит товары или коммерческие грузы», — пояснил Гордеев.
Кроме того, он обратил внимание на то, что операторы по вывозу ТКО включают эти расходы в тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
«В нынешних непростых условиях наши семьи не должны нести дополнительных расходов», — подчеркнул парламентарий.
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