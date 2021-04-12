Москва, , 14:59 — REGNUM Интерес потенциальных покупателей российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» не падает. Об этом 12 апреля сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

Она добавила, что в ФСВТС продолжает поступать новые заявки от иностранных государств на поставки этих систем ПВО.

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«На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов», — подчеркнула Решетникова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». В настоящее время Анкара продолжает рассматривать возможность закупки второго полка российских ЗРС.

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Кроме того, в 2018 году контракт на поставку российских систем ПВО С-400 «Триумф» был заключён с Индией. В рамках этого контракта Индия должна получить пять полковых комплектов С-400 на общую сумму более $5 млрд. Поставки С-400 должны быть осуществлены до конца 2021 года.

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