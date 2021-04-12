Нижневартовск, Югра, , 14:58 — REGNUM Ребёнок, упавший в яму с кипятком 12 апреля в Нижневартовске, находится в сознании, под контролем врачей. Об этом сообщил глава города Василий Тихонов в своём аккаунте сети Инстаграм.

«По данным врачей, сейчас ребёнок находится в сознании. По предварительной информации, поражений внутренних органов не выявлено. Медики заняты лечением ожогов. Процент поражения 20. Сегодня ребёнок ещё останется в реанимации, а завтра, скорее всего, переведут в профильное отделение. Мама рядом», — доложил Тихонов взволнованной общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске утром 12 апреля восьмилетний мальчик направлялся в школу. В районе дома 14в по ул. Декабристов. Ребёнок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва подземной теплотрассы. СУ СКР по ХМАО проводит доследственную проверку обстоятельств инцидента.

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