Киев, , 15:16 — REGNUM На Украине началась прививочная кампания от COVID-19 с применением китайской вакцины кампании Sinovac. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк 12 апреля в своём телеграм-канале.

«Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах», — рассказала она.

Депутат сообщила, что китайской вакциной будут прививать малоподвижные группы населения и работников критической инфраструктуры.

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Как сообщило немецкое издание Deutsche Welle, ранее руководитель Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Гао Фу признал очень слабую эффективность китайских вакцин от COVID-19. Власти Украины пока никак не прокомментировали данное заявление.

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