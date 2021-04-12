Душанбе, , 14:56 — REGNUM Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автодороге Душанбе — Вахдат — Дангара, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Авария произошла 11 апреля в 21:19 (19:19 мск). Водитель автомобиля «Опель» врезался в грузовик «Дулан». На месте ДТП скончались водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров, в том числе ребенок.

22 января автомобиль Land Cruiser упал в 40-метровый обрыв на автодороге Душанбе — Хорог. В результате аварии погибли три человека, еще двое получили травмы.

Читайте также: В Душанбе за две недели оштрафовали 3 тыс. пешеходов