Москва, , 14:55 — REGNUM Логику поступку стран Прибалтики по временному отключению от российской электроэнергии объяснить сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев.

«Литва, Латвия и Эстония провели совместную проверку энергосистем и осуществили тестовое отключение от электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) в рамках планируемого отказа от поставок электроэнергии из России и Белоруссии в 2025 году.

Это привело к снижению цен на РСВ (рынок на сутки вперед) в пределах 0,5% — 8 апреля и почти на 10% — 11 апреля. На текущий момент цены на РСВ в 1 ЦЗ вернулись к уровням, зафиксированным до проведения испытаний.

Касательно стран Прибалтики стоит отметить, что после выхода из БРЭЛЛ и консолидации с сетями ЕС в 2025 году цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии заметно вырастет.

Это было доказано в ходе проведения испытаний. Другими словами, обосновать решение Балтийской тройки с экономической точки зрения довольно тяжело», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на два дня, 8 и 11 апреля, полностью прекращались коммерческие поставки электроэнергии из России в Прибалтику.

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