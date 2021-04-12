Челябинск, , 14:54 — REGNUM В Челябинской области закончено следствие по уголовному делу против адвоката и ещё троих граждан. Им вменяют мошенничество, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в июне 2020 года они предложили местному жителю, против которого полиция вела дело о совершении имущественного преступления, создать необходимые условия для его освобождения от уголовной ответственности. При этом на самом деле они не могли выполнит обещанное, но за свои «услуги» запросили с него 600 тыс. рублей.

Гражданин передал им часть указанной суммы, а затем обратился в ФСБ. Обвиняемых задержали во время передачи очередной партии денег. Теперь уголовное дело уже передано в суд.