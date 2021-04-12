Умба, , 14:54 — REGNUM В Мурманской области вынесен приговор двум девушкам, разрисовавшим православный храм оскорбительными рисунками и надписями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2020 года в поселке Умба 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения нанесли на стены местного православного храма надписи и рисунки оскорбительного характера. Вину в совершении инкриминируемого деяния признали полностью.

Девушек осудили по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).

Совершеннолетней девушке суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В отношении несовершеннолетней применены принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения, передачи под надзор законного представителя, ограничения досуга и установления особых требований к поведению.

Как сообщало ИА REGNUM, православный храм святогоСергия Радонежскогов белорусском городе Мозыре разрисовали сатанинской символикой.