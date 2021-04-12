Москва, , 15:01 — REGNUM Российские космонавты будут пользоваться новыми подробными картами Луны, когда высадятся на поверхности естественного спутника Земли. О создании таких карт сообщила 12 апреля руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева.

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Она отметила, что новые детальные карты конкретных участков в районе посадки потребуются и для безопасной работы научного оборудования, и для передвижения космонавтов.

Кроме того, специальные тренажёры с очень подробными снимками необходимы на этапе подготовки к пилотируемому полёту. Космонавты благодаря им привыкнут к виду лунной поверхности, а при высадке смогут лучше ориентироваться, пояснила Карачевцева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что российские космонавты в 2030 году высадятся на Луне.

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