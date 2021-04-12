Кострома, , 15:20 — REGNUM В 2021 году единый государственный экзамен сдадут 3,5 тысячи выпускников из Костромской области. Об этом со ссылкой на информацию регионального департамента образования и науки сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ

ЕГЭ напишут 3133 выпускника 11 классов и 357 выпускников прошлых лет. Для сдачи экзамена в регионе организуют 40 пунктов.

«Как и в прошлом году, итоговая аттестация школьников будет проходить с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Рассадка участников экзаменов предусмотрена на расстоянии не менее 1,5 метра. Каждый пункт проведения экзаменов будет обеспечен дезинфицирующими средствами и системами для обеззараживания воздуха. Перед каждым экзаменом и после него в общеобразовательных организациях будет проведена уборка помещений с применением дезинфицирующих средств», — пояснили в департаменте.

В этом году для сдачи ЕГЭ большинство костромских школьников выбрали математику — 63,1%, и обществознание — 50,5%. Число выпускников, сдающих информатику, химию, историю, географию, иностранные языки, осталось на уровне прошлого года.

Единый государственный экзамен в этом году пройдёт по единому расписанию для всей России. Основной период ЕГЭ намечен на 31 мая — 2 июля, дополнительный период пройдёт с 12 по 17 июля. ЕГЭ в этом году сдают лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

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