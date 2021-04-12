В Костромской области ЕГЭ сдадут 3,5 тысячи выпускников
Кострома, 12 апреля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В 2021 году единый государственный экзамен сдадут 3,5 тысячи выпускников из Костромской области. Об этом со ссылкой на информацию регионального департамента образования и науки сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ЕГЭ напишут 3133 выпускника 11 классов и 357 выпускников прошлых лет. Для сдачи экзамена в регионе организуют 40 пунктов.
В этом году для сдачи ЕГЭ большинство костромских школьников выбрали математику — 63,1%, и обществознание — 50,5%. Число выпускников, сдающих информатику, химию, историю, географию, иностранные языки, осталось на уровне прошлого года.
Единый государственный экзамен в этом году пройдёт по единому расписанию для всей России. Основной период ЕГЭ намечен на 31 мая — 2 июля, дополнительный период пройдёт с 12 по 17 июля. ЕГЭ в этом году сдают лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы.