Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Большой пожар в историческом здании завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга вызвал волну обсуждений как среди обитателей жилых домов вблизи ЧП, так и соседних районов.

Дым от пожара на «Невской мануфактуре» (вид с другого берега Невы) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, многочисленные пользователи социальных сетей вспомнили, что ранее не раз обсуждался вопрос о возможной застройке этой привлекательной территории у берега Невы многоэтажными жилыми комплексами.

«Землю давно выкупили, и даже проект застройки уже одобрен был. Но у застройщика по тому проекту были обязательства сохранить здания фабрики в виде общественных пространств. Нет зданий — нет обязательств», — напомнила участникам обсуждения пользовательница соцсети Вера З.

«А чего это все сразу думают, что под застройку? Вообще-то недавно налоговые декларации подавали — запросто гореть может складское помещение, например. Иди теперь, ищи, сколько продукции сгорело, а сколько продано было», — отметил другой пользователь Владимир Р.

«Да, подожгли скорее всего, чтоб поскорее снести, а то муравейники негде уже втыкать», — ответил Павел П.

«Скоро в продаже, шикарные апартаменты с видом на Неву», — иронизирует пользователь Влад Б.

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в кирпичном шестиэтажном, нежилом здании происходит горение четырех этажей по всей площади, менее часа назад произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации пожара привлечено 28 единиц техники и 126 человек личного состава ГУ МЧС.

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