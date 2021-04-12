Тегеран, , 14:51 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 23,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По ее данным, за последние 24 часа в стране выявили 23 311 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 093 400.

Также она отметила, что за это же время в Иране 274 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 64 764.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране свыше 1,72 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Иране за сутки было выявлено 21 063 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.