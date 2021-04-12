Москва, , 14:49 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на признание политика Захара Прилепина о том, что его не пускают в Донбасс, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

«Захар Прилепин признался, что его не пускают. Захарченко был — пускали, а стал Пушилин — не пускают», — отметил Жириновский в ходе заседания фракции в Госдуме.

«Хорошо, что признался. мог бы промолчать… Кого не пускают? Жуликов? Мошенников?» — продолжил он свою мысль.

Прилепин стал сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду» и намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы.