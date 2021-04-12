Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Следственный комитет ведёт проверку по факту травмирования девочки при падении с лошади в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает свердловское следственное управление.

Сотрудники СКР опрашивают очевидцев выясняют все обстоятельства инцидента. Также выясняется степень вреда, причинённого ребёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка упала с лошади в Историческом сквере. Когда она села на животное, то оно повело себя непредсказуемо и сбросило юную «наездницу».

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