Ханты-Мансийск, , 14:47 — REGNUM Жителей Югры с Днём космонавтики поздравил земляк прямо с международной космической станции. Ою этом сообщает телекомпания «Югра».

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Герой России, космонавт Сергей Рыжиков, окончивший школу в Нижневартовске, поздравил югорчан с 60-летием первого полёта человека в космос. Рыжиков начинал заниматься в авиаклубе Нижневартовска ещё будучи подростком. Сейчас он находится в своём втором полёте. Уже шесть часов провёл в открытом космосе.

«Нижневартовск — город моей юности, где учился, окончил школу №12 и клуб юных авиаторов «Крылья Самотлора». В нашем городе брал путёвку в жизнь, которая привела меня в авиацию и космонавтику», — сообщил в поздравлении Сергей Рыжиков.