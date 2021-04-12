Таллин, , 14:47 — REGNUM Активное вмешательство правоохранительных органов Эстонии в проведение очередного митинга противников вакцинации и ношения масок объясняется нарушением участниками митинга введённых в стране ограничений на массовые мероприятия.

Так в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии прокомментировали действия полиции у здания парламента днем 11 апреля. Подчеркнуто, что речь идет о несанкционированном собрании, координатором акции выступили различные сообщества ковид-диссидентов Эстонии в социальной сети Facebook.

«По сравнению с пятницей и субботой в воскресенье было начато больше делопроизводств, в отделение полиции было доставлено пять человек», — сообщил руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры полиции Валдо Пыдер.

Правоохранители заявили о готовности в случае необходимости применять спецсредства. По словам Пыдера, если митинги продолжатся, а указания полиции не будут услышаны либо возникнут потасовки или другие случаи применения насилия, полицейские могут применить для разрешения ситуации спецсредства и другие меры.

Начаты два делопроизводства, в том числе о проступке по случаю, когда 41-летний мужчина на площади Вабадузе оскорбил сотрудника Департамента здоровья. Полицейские подчеркнули, что не имеют отношения к сотрудникам в зеленом камуфляже, активно контактировавшим 11 апреля с участниками митинга. В состав Департамента здоровья входит силовое подразделение, которое и вызвало столь острую критику в свой адрес со стороны протестующих.

Женщина была задержана за то, что ударила рукой по объективу видеокамеры сотрудника полиции, молодой человек держал плакаты с оскорбительным для правоохранительных органов Эстонии текстом.