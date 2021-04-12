Мадрид, , 14:46 — REGNUM Полиция Испании задержала 20 человек, подозреваемых в причастности к нелегальной перевозке мигрантов из Северной Африки по Средиземному морю. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Испании.

Всего в спецоперации по поимке приняли участие 150 сотрудников правоохранительных органов. У задержанных изъяли пять единиц огнестрельного оружия с крупной партией боеприпасов и 150 канистр с более чем пятью тысячами литров топлива.

Правоохранительные органы полагают, что злоумышленники похищали несовершеннолетних жителей Марокко в Сеуте, являющейся автономным испанским городом в Африке, после чего отправляли непосредственно на материковую Испанию по цене 2,5 тысячи евро за человека.

Полицейские отмечают, что задержанные имели отношение к преступной группировке, причастной к ряду других правонарушений.