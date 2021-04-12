Москва, , 14:47 — REGNUM Российский исполнитель Slava Marlow поделился, что у него доброкачественная опухоль в затылочной части головы. Об этом он рассказал в своём профиле Instagram.

https://www.instagram.com/p/CNhM21tjrSy/

«У меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований», — написал певец. Пост был посвящен старту продаж подушек с изображением самого Slava Marlow, а также TikTok-блогера Карины Karrrambaby.

Деньги, полученные с продаж подушек, певец планирует перевести в фонд Константина Хабенского. Фонд помогает детям с опухолями мозга получать необходимую помощь.

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