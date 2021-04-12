Нур-Султан, , 14:45 — REGNUM Размер стипендии для докторантов PhD в Казахстане увеличили на 80%, до 150 тыс. тенге ($346). Об этом 12 апреля написал на своей странице в Facebook министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

«Стипендия докторантов будет увеличиваться ежегодно на 15% и к 2025 году составит 260 тысяч тенге ($600)», — написал министр. Он добавил, что за последние два года финансирование науки в Казахстане увеличили вдвое.

По его словам, к 2025 году финансирование науки планируется увеличить до 1% от ВВП. Кроме того, министерство образования науки увеличили частоту проведения конкурсов на получение грантов.

Отметим, 12 апреля в Казахстане отмечают День работников науки.

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